В США обвинили Киев в уничтожении своих же самолётов

Американское издание Military Watch Magazine (MWM) утверждает, что значительное количество самолётов Вооружённых сил Украины (ВСУ) было сбито собственной системой противовоздушной обороны (ПВО), став жертвами «дружественного огня».
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