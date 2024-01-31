Давайте без сюрпризов: как найти скрытые недостатки авто с пробегом

Часто бывает, что продавец автомобиля с пробегом уверяет вас в идеальном состоянии машины. Но стоит вам начать первую поездку, как выяснится, что не работает кондиционер, в машине что-то скрипит, коробка передач плохо переключается, лампочки светят тускло, а руль тянет в сторону.