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Мировое обозрение

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Всего шесть недель шахмат помогли при психических расстройствах

Всего шесть недель шахмат помогли при психических расстройствах

Подростковые психические расстройства почти всегда бьют не только по эмоциональной сфере, но и по концентрации, памяти и способности контролировать поведение.

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