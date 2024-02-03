О Надеждине в системе поколений

Ольга Каширина

Надеждин из той гайдаровской когорты, которая много наследила в нашей стране И многих отправила на тот свет. посмотрите на наши кладбища и увидите, скольких людей не стало за этот период. И очень много молодых и способных людей Так что верить Надеждину нельзя.Он всей душой остался в этом убийственном чубайсовском периоде.