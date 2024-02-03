Попросили написать о Надеждине, дать оценку с точки зрения социально-поколенческой теории «как минимум».
О Надеждине в системе поколений
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Hlsvj8w2jK dA4R1VZ1d
Глупая статья. Закрутил мозги .
Ответить
16 час.
Ольга Каширина
Надеждин из той гайдаровской когорты, которая много наследила в нашей стране И многих отправила на тот свет. посмотрите на наши кладбища и увидите, скольких людей не стало за этот период. И очень много молодых и способных людей Так что верить Надеждину нельзя.Он всей душой остался в этом убийственном чубайсовском периоде.
Ответить
15 час.
Свежие комментарии