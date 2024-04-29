Это не шутки. Хрусталев дал совет, как не стать жертвой мошенников при устройстве на работу

Чтобы жители сохранили и деньги, и хорошее настроение Телеведущий, артист и юморист Дмитрий Хрусталев принял участие в проекте #ЭтоНеШутки Министерства внутренних дел России, об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
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