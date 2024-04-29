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Петербургский дневник

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Это не шутки. Хрусталев дал совет, как не стать жертвой мошенников при устройстве на работу

Это не шутки. Хрусталев дал совет, как не стать жертвой мошенников при устройстве на работу

Чтобы жители сохранили и деньги, и хорошее настроение Телеведущий, артист и юморист Дмитрий Хрусталев принял участие в проекте #ЭтоНеШутки Министерства внутренних дел России, об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

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