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Царьград

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Биржа зафиксировала рост цен на бензин АИ-92 выше 75 тыс. рублей

Биржа зафиксировала рост цен на бензин АИ-92 выше 75 тыс. рублей

1 сентября на биржевых торгах цены на бензин АИ-92 превысили 75 тыс. рублей за тонну, обновив рекорд 2025 года.

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