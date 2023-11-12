Корешков удивился победе Аспинэлла над Павловичем

Российский боец смешанных единоборств (MMA) Андрей Корешков прокомментировал итоги боя россиянина Сергея Павловича с британцем Томом Аспинэллом на 295-м номерном турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии