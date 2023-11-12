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Корешков удивился победе Аспинэлла над Павловичем

Корешков удивился победе Аспинэлла над Павловичем

Российский боец смешанных единоборств (MMA) Андрей Корешков прокомментировал итоги боя россиянина Сергея Павловича с британцем Томом Аспинэллом на 295-м номерном турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

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