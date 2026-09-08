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Лавров: Госдеп США и МИД России отстранены от переговоров по Украине

Лавров: Госдеп США и МИД России отстранены от переговоров по Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что и Госдепартамент США, и МИД РФ фактически отстранены от непосредственного переговорного процесса по Украине.

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