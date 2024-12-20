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Почему Россия воюет с НАТО без союзников

Почему Россия воюет с НАТО без союзников

На последней расширенной коллегии Минобороны начальник Генштаба Валерий Герасимов заявил: «Совокупная зарубежная финансовая помощь Украине составила более 350 млрд долларов, из них на военные нужды — 170 млрд долларов».

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Комментарии
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Алексей Тан
А для ЭТОГО достаточно вспомнить, ... когда за абсолютную власть... в РОССИИ... ВДРУГ  ... вЦЕПИЛИСЬ... Филарет ДЕНИСЕНКО,- РПЦ и (лукавый (Лукашенко)-Президентство в России ... Цели, поставленные ИМ... были одни и те же.... ЭТО полное уничтожение РОССИИ.... ЧТО мы И увидели на Украине... и всяческая помощь, .... Лукавого, как Порощенко а в последствии и Зеленскому... и ВСЕ они надеялись и надеяться... на нападение &quot;запада&quot;... или на &quot;чудо&quot; на востоке.... Вот только.... Северная Корея.. Лукавому И иже с ним.... ОСИНОВЫЙ кол ... в жопу воткнула!!!.
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