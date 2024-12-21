Не приходя в сознание...

нн

наталья никифорова

Путин чересчур благороден. Нельзя с уголовниками решать конфликты на дуэли и в белых перчатках. Они идут на тебя с заточкой и плевать хотели на некие рыцарские законы. У них все "по понятиям". Лично меня уже достало наше постоянное камлание :"мы ответим"....Люди гибнут, дети о которых так все пекутся погибают от укроповских беспилотников, уничтожаются уникальные люди, жилые дома (под утро. когда люди еще спят, школы. больницы и т.д.), а мы все "отвечаем". Всякие Рютте, Шольцы и прочая шайка европейского руководства шляется в Киев, как к себе домой, а мы все предупреждаем, "отвечаем", а если отвечаем, то так, что ни одна тварь из киевской хунты не погибает. Ну взорвали СБУ., а что толку-то? Страна наводнена всякими "спящими", продажными мигрантами и диверсантами, а где СМЕРШ? Почему не защищены от слова НИКАК уникальные специалисты , такие как Кирилов? Ах, ФСБ недоглядело. Тошно это слышать. Небось какого-нибудь Тимура Иванова охраняла целая орава бандюков, да и жил он наверняка в каком-нибудь закрытом поселке во дворце, а не в панельном доме. Почему Сноудена прятали так. что ни одна разведка западная, которая за ним охотилась не смогла его достать, а наших неординарных людей никак не охраняют. Да всех "спецов" уровня Кирилова давно надо было поместить в такие же условия, как Сноудена, но никому это даже в голову не пришло. Доколе все это будет продолжаться? Ждем когда хохлы какой-нибудь беспилотник запустит с хим оружием или с грязной атомной бомбой. Так они даже не поперхнутся и сделают это когда наш народ будет жрать оливье в пьяном угаре 2 недели, плясать и голосить как подорванные, а ребята будут воевать и складывать свои головы за бездарных чиновников и часть ничего не берущего в голову народа. Почитаешь то что пишут в интернете и складывается впечатление, что половина страны сидит с кукишами в кармане или просто не желает ничего знать. Давай-те же просыпаться!!! Хватит уже плясать и голосить....