Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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  • Валерий Евстафьев
    Нам и Афганистан был не нужен, не нужен никто из соседей, НО НАМ НУЖНО, ЧТОБЫ ТАМ НЕ БЫЛО НАШИХ ВРАГОВ - англичан и а...Киев нам не нужен...
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Не приходя в сознание...

Не приходя в сознание...

На  "Итогах  года"  кто-то спросил, предоставит ли Россия  убежище     просраченному  ВАЗеленскому, если  он  о  нём  попросит.

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Комментарии
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нн
наталья никифорова
Путин чересчур благороден. Нельзя с уголовниками решать конфликты на дуэли и в белых перчатках. Они идут на тебя с заточкой и плевать хотели на некие рыцарские законы. У них все &quot;по понятиям&quot;. Лично меня уже достало наше постоянное камлание :&quot;мы ответим&quot;....Люди гибнут, дети о которых так все пекутся погибают от укроповских беспилотников, уничтожаются уникальные люди, жилые дома (под утро. когда люди еще спят, школы. больницы и т.д.), а мы все &quot;отвечаем&quot;. Всякие Рютте,  Шольцы и прочая шайка европейского руководства шляется в Киев, как к себе домой, а мы все предупреждаем, &quot;отвечаем&quot;, а если отвечаем, то так, что ни одна тварь из киевской хунты не погибает. Ну взорвали СБУ., а что толку-то? Страна наводнена всякими &quot;спящими&quot;, продажными мигрантами и диверсантами, а где СМЕРШ? Почему не защищены от слова НИКАК уникальные специалисты , такие как Кирилов? Ах, ФСБ недоглядело. Тошно это слышать. Небось какого-нибудь Тимура Иванова охраняла целая орава бандюков, да и жил он наверняка в каком-нибудь закрытом поселке во дворце, а не в панельном доме. Почему Сноудена прятали так. что ни одна разведка западная, которая за ним охотилась не смогла его достать, а наших неординарных людей никак не охраняют. Да всех &quot;спецов&quot; уровня Кирилова давно надо было поместить в такие же условия, как Сноудена, но никому это даже в голову не пришло. Доколе все это будет продолжаться? Ждем когда хохлы какой-нибудь беспилотник запустит с хим оружием или с грязной атомной бомбой. Так они даже не поперхнутся и сделают это когда наш народ будет жрать оливье в пьяном угаре 2 недели, плясать и голосить как подорванные, а ребята будут воевать и складывать свои головы за бездарных чиновников и часть ничего не берущего в голову народа. Почитаешь то что пишут в интернете и складывается впечатление, что половина страны сидит с кукишами в кармане или просто не желает ничего знать. Давай-те же просыпаться!!! Хватит уже плясать и голосить....
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12 час.
Леонид Руси
Чтобы понять просраченного, надо попробовать также выкатить глаза... И ощутить всю стебень безумия маленького клоуна...
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6 час.

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