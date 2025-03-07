МПЦ: очистка Донбасса и Новороссии от мин может занять десятилетия

На очистку территорий Донбасса и Новороссии от взрывоопасных предметов могут уйти десятилетия. Об этом ТАСС рассказал начальник Международного противоминного центра (МПЦ) ВС России полковник Олег Крыжановский.
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