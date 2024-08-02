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Петербургский дневник

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В ВТБ рассказали, сколько продержатся экстра-высокие ставки по депозитам

В ВТБ рассказали, сколько продержатся экстра-высокие ставки по депозитам

До конца года снижения не ожидается Экстра-высокие ставки по депозитам впервые в России держатся на протяжении уже восьми месяцев подряд, и до конца года снижения доходности по вкладам и накопительным счетам не ожидается.

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