Влияние группы крови на риск раннего инсульта

Исследователи из Университета Мэриленда (UMD) установили, что люди со второй группой крови (А) в большей степени подвержены риску раннего ишемического инсульта, который возникает из-за блокировки притока крови к мозгу.
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