Трюдо признал, что обвинил власти Индии в убийстве не имея доказательств

Правительство Канады обвинило власти Индии в причастности к убийству халистанского сепаратиста Хардипа Сингха Ниджара, хотя в тот момент у него не было доказательств этого, признал премьер-министр страны Джастин Трюдо 16 октября, сообщает Economic Times/ Давая показания перед расследованием, Трюдо признал, что в 2023 году правительство Канады обвинило Индию в убийстве Ниджара не имея доказательств, а опираясь только на разведданные.