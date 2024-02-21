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«КП»: Кологривый расстался с женой из-за романа с бывшей Прилучного Муцениеце

«КП»: Кологривый расстался с женой из-за романа с бывшей Прилучного Муцениеце

Уже несколько лет фанаты Агаты Муцениеце и Павла Прилучного следят за их семейными событиями. Павел успел жениться на актрисе Зепюр Брутян и стать отцом снова, а личная жизнь Агаты остается тайной для публики.

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