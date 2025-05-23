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Наш потерянный мир

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Военные группировки «Днепр» уничтожили 2 пункта дислокации ВСУ из гаубицы Д-20

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Расчет артиллерийского орудия Д-20 группировки войск «Днепр» уничтожил два пункта временной дислокации ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили в Минобороны России.

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