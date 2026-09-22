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Воронежские новости

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Сильный ветер и грозы с дождями ожидают воронежцев 23 и 24 сентября

Сильный ветер и грозы с дождями ожидают воронежцев 23 и 24 сентября

Днем 23 и ночью 24 сентября 2026 года в Воронежской области прогнозируются грозы. Также ожидается сильный ветер с порывами до 15-20 м/с.

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