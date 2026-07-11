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Фриц о Ямале: «Он мог бы заиграть в МЛС, если будет прогрессировать»

Тэйлор Фриц пошутил об игре вингера сборной Испании Ламина Ямаля на ЧМ-2026. «А этот ямаль не так уж и плох.

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