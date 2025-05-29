Кабмин РФ утвердил список компаний с приоритетом при железнодорожных перевозках

Правительство России утвердило перечень из 166 компаний непрерывного производственного цикла, которым будет предоставлен приоритетный доступ к железнодорожным перевозкам в рамках правил недискриминационного доступа.
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