Врач Заридзе: число случаев рака к 2050 году может увеличиться на 350 тыс.

Онколог Давид проинформировал об устойчивом сохранении тенденции к росту заболеваемости различными видами злокачественных заболеваний на территории Российской Федерации, рассказав о возможных перспективах в данной сфере.
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