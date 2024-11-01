Нефть или БРИКС как «Быть или не быть?» для саудовской династии

Юрий Ильинов

Запад настроен договориться на «ничью» в украинском конфликте – Лукашенко Президент Белоруссии высказался относительно возможностей мирного урегулирования конфликта на Украине, отметив готовность Запада договариваться. Такое заявление глава Республики сделал на Международной конференции в Минске. Глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности представителей стран Запада договариваться по конфликту на Украине. Президент отметил, что в этой сфере наметились некоторые изменения. В частности, западные государства наконец осознали важность мирных переговоров: «Возможно быть ничьей, если сегодня», — сказал Лукашенко в ходе выступления на II Минской Международной конференции по вопросам евразийской безопасности. При этом он добавил, что обстановка меняется ежедневно. По мнению белорусского лидера, в вопросе потенциальных мирных переговоров всё упирается на сегодняшний день в Зеленского. С его слов, у главы Киева просто взыграли амбиции, когда боевые действия по-прежнему идут на территории его государства. Запад же в этой ситуации лишь стремится сохранить своё лицо. Президент Республики считает, что украинские союзники не могут уйти, так как обещали предоставить определённую военную помощь Зеленскому. Ранее «ГОЛОС РЕГИОНОВ» писал, что президент Сербии Вучич призвал будущего лидера США установить перемирие в зоне СВО. По мнению политика, только переговоры могут завершить вооружённый конфликт на Украине.