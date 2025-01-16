Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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Tesla предлагает скидки на Cybertruck на фоне роста конкуренции на рынке электромобилей

Tesla начала предлагать скидки на автомобили Cybertruck, передает CNBC.Скидки достигают $1600 на новые Cybertruck, при этом сниженная цена зависит от конфигурации, и до $2600 на демонстрационные версии грузовиков, имеющихся в наличии, как показывают объявления на сайте компании.

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