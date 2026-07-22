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Что стоит знать перед походом на энергичный концерт с духовой секцией и большим составом

Что стоит знать перед походом на энергичный концерт с духовой секцией и большим составом

Концерты коллективов с большим составом музыкантов и духовой секцией устроены иначе, чем камерные выступления одного исполнителя с гитарой — здесь на сцене одновременно работает целый оркестр звука, а атмосфера в зале строится вокруг общей энергии, а не тихого созерцательного слушания.

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