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Золото падает почти на 1% на фоне перспективы повышения ставок в США

Золото падает почти на 1% на фоне перспективы повышения ставок в США

Стоимость золота в четверг перешла к снижению после недавнего роста. Давление на рынок оказали подорожание нефти из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке и усилившиеся опасения инвесторов, что ускорение инфляции может вынудить Федеральную резервную систему США дольше сохранять высокие процентные ставки или даже вернуться к их повышению в 2026 году.

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