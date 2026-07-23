Золото падает почти на 1% на фоне перспективы повышения ставок в США

Стоимость золота в четверг перешла к снижению после недавнего роста. Давление на рынок оказали подорожание нефти из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке и усилившиеся опасения инвесторов, что ускорение инфляции может вынудить Федеральную резервную систему США дольше сохранять высокие процентные ставки или даже вернуться к их повышению в 2026 году.