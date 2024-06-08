´День защиты детей´.

Чтобы дети от счастья смеялись, Развиваясь, росли и игрались, Нужно им обеспечить заботу -Это главная взрослых работа!Лето - самый тёплый солнечный сезон года, и его первый день приходит с весёлым праздником - Международным днём Защиты детей, который традиционно отмечается в нашем учреждении дошкольного образования.