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´День защиты детей´.

´День защиты детей´.

Чтобы дети от счастья смеялись, Развиваясь, росли и игрались, Нужно им обеспечить заботу -Это главная взрослых работа!Лето - самый тёплый солнечный сезон года, и его первый день приходит с весёлым праздником - Международным днём Защиты детей, который традиционно отмечается в нашем учреждении дошкольного образования.

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