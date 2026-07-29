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Царьград

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Юрист Хаминский объяснил, когда нужно обменивать поврежденные деньги

Юрист Хаминский объяснил, когда нужно обменивать поврежденные деньги

Юрист Александр Хаминский объясняет, когда поврежденные банкноты следует обменивать в банке. Незначительные дефекты не мешают расчету, но купюры с серьёзными повреждениями, такими как разрывы или надписи, могут быть отвергнуты магазинами.

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