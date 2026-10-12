Кузбасские врачи совершили медицинское чудо: как они спасли жизнь пенсионерке с помощью революционной операции

В жизни 65-летней кузбассовки всё изменилось в один момент: каждое движение причиняло боль, а дыхание превратилось в настоящую борьбу.
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