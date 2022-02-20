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Гинцбург оценил наличие побочных эффектов у вакцины от COVID-19 для детей

Гинцбург оценил наличие побочных эффектов у вакцины от COVID-19 для детей

Руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что вакцина от коронавирусной инфекции не вызывает негативных последствий у детей, которые уже имеют антитела.

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