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Царьград

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Лукашенко поблагодарил Запад за сотни миллионов и забор

Лукашенко поблагодарил Запад за сотни миллионов и забор

Белоруссию обнесли забором. Не всю, конечно, но всё же. И за это её президент очень благодарен странам Запада.

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