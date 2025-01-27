Лукашенко в седьмой раз победил на выборах президента Белоруссии

Действующий глава Белоруссии Александр Лукашенко переизбрался на седьмой президентский срок. Об этом свидетельствуют предварительные данные ЦИК республики — их на пресс-конференции привел глава Центризбиркома Игорь Карпенко.
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