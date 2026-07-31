Фестиваль "ПроДвижение" на ВДНХ: микроавтобус из "Кавказской пленницы" и более 300 авто

На ВДНХ проходит фестиваль "ПроДвижение" — впечатляющая экспозиция из более чем 300 автомобилей. Среди экспонатов — ретромобили, экспериментальные модели и концепт-кары, например, микроавтобус из "Кавказской пленницы" и экзотичный "Маруся".