Фестиваль "ПроДвижение" на ВДНХ: микроавтобус из "Кавказской пленницы" и более 300 авто

На ВДНХ проходит фестиваль "ПроДвижение" — впечатляющая экспозиция из более чем 300 автомобилей. Среди экспонатов — ретромобили, экспериментальные модели и концепт-кары, например, микроавтобус из "Кавказской пленницы" и экзотичный "Маруся".
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