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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дешам заявил, что Мбаппе мог сломать нос в матче с Австрией: «Выглядит не очень хорошо. Это омрачает сегодняшний вечер»

В 1-м туре группового этапа Евро-2024 сборная Франции одержала победу со счетом 1:0. В концовке второго тайма был заменен Килиан Мбаппе, получивший травму носа после столкновения с Кевином Данзо.

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