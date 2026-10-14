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Царьград

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Крыса укусила прохожего в Красногорске: мужчине нужна прививка

Крыса укусила прохожего в Красногорске: мужчине нужна прививка

В Красногорске возле жилого дома мужчина попытался отогнать крысу, однако грызун вцепился ему в руку, после чего пострадавшему обработали рану и направили на прививку от бешенства.

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