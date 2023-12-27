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Правительство РФ продлило запрет на вывоз ряда товаров

Правительство продлило запрет на вывоз из России технологического, медицинского оборудования, сельскохозяйственной техники, электрической аппаратуры, турбин, ядерных реакторов, волоконно-оптических кабелей, отдельных видов летательных аппаратов, холодильного оборудования, отдельных видов насосов и ряда категорий судов.

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