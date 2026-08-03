Ликсутов заявил: 90% трамваев Москвы станут беспилотными к 2035 году

Заммэра Москвы Максим Ликсутов сообщил, что к 2035 году 90% трамваев столицы станут беспилотными. На Большой кольцевой линии метро ведутся успешные испытания автономного поезда, пассажирские рейсы начнутся в 2027 году.
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