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Царьград

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Ликсутов заявил: 90% трамваев Москвы станут беспилотными к 2035 году

Ликсутов заявил: 90% трамваев Москвы станут беспилотными к 2035 году

Заммэра Москвы Максим Ликсутов сообщил, что к 2035 году 90% трамваев столицы станут беспилотными. На Большой кольцевой линии метро ведутся успешные испытания автономного поезда, пассажирские рейсы начнутся в 2027 году.

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