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ВСУ нанесли массированный удар по центру Белгорода в канун Нового года, среди погибших дети

ВСУ нанесли массированный удар по центру Белгорода в канун Нового года, среди погибших дети

ВСУ нанесли массированный удар по центру Белгорода в канун Нового года, среди погибших дети Юлия СоколоваУкраинские СМИ заявили, что ВСУ нанесли удар по Российскому Белгороду, как возмездие за комбинированную атаку ВКС РФ.

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