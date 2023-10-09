Почём мигранты?…ДОРОГО!!! grosgros «Семья мигрантов может получать из бюджета России до 2,5 млн дотаций в год» .
Почём мигранты?…ДОРОГО!!!
Комментарии
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Владимир Терентьев
Поздно уже. Россия захвачена мигрантами изнутри. Они уже во власти. Кто будет сопротивляться - тот и будет виноват. Четыре года об этом говорю, как понял , что наши суды обвиняют и приписывают подсудимым превышение самообороны....
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1 час.
Валерий Ворожищев
Проблема мигрантов навязана нам Западом, чтобы разрушить Россию изнутри. Всякие там иноагенты типа титовых работают на наших врагов, вот, в чём дело. Почему мигранты идут в мелкие образования? Там же рулят "братки".
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36 мин.
Эдуард Николаев
поздно когда помер, жив борись
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35 мин.
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