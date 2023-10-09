Почём мигранты?…ДОРОГО!!!

Владимир Терентьев

Поздно уже. Россия захвачена мигрантами изнутри. Они уже во власти. Кто будет сопротивляться - тот и будет виноват. Четыре года об этом говорю, как понял , что наши суды обвиняют и приписывают подсудимым превышение самообороны....