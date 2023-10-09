Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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  • Evgenija Palette
    Да уж... Особенно - средняя КРОКОДИЛИЦА... Верно, мешок долларов отвалила...Изумительная крас...
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    Работают видимо , не покладая рук ... Восстанавливают разрушенную инфраструктуру ... С раннего утра и до поздней ночи...Солдаты ВСУ сдают...
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    а другие видимо красотки))))))))))😊Изумительная крас...

Почём мигранты?…ДОРОГО!!!

Почём мигранты?…ДОРОГО!!!

Почём мигранты?…ДОРОГО!!! grosgros «Семья мигрантов может получать из бюджета России до 2,5 млн дотаций в год» .

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Комментарии
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Владимир Терентьев
Поздно уже. Россия захвачена мигрантами изнутри.   Они уже во власти. Кто будет сопротивляться - тот и будет виноват.  Четыре года об этом говорю, как понял , что наши суды обвиняют и приписывают подсудимым превышение самообороны....
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1 час.
Валерий Ворожищев
Проблема мигрантов навязана нам Западом, чтобы разрушить Россию изнутри. Всякие там иноагенты типа титовых работают на наших врагов, вот, в чём дело. Почему мигранты идут в мелкие образования? Там же рулят &quot;братки&quot;.
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36 мин.
Эдуард Николаев
поздно когда помер, жив борись
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35 мин.

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