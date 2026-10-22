Для всех уже стало очевидным, что победить Россию на поле боя невозможно. Об этом 22 октября заявил президент Владимир Путин.
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