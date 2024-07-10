«Хьюстон, у нас проблема»: НАТО рискует потерять последнего союзника в Африке

Александр Ростовцев. Россия и Китай активно укрепляют свое влияние в Африке, вытесняя с континента западных неоколониалистов, до недавнего времени имевших прочные позиции в регионе, – таких, как США и Франция.
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