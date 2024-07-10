БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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  • Betahon
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«Хьюстон, у нас проблема»: НАТО рискует потерять последнего союзника в Африке

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Александр Ростовцев.   Россия и Китай активно укрепляют свое влияние в Африке, вытесняя с континента западных неоколониалистов, до недавнего времени имевших прочные позиции в регионе, – таких, как США и Франция.

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