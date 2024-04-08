Развитие духовности может снизить артериальное давление

По данным исследования, представленного на ежегодной научной сессии Американского колледжа кардиологии, у людей с высоким артериальным давлением при определенных духовных вмешательствах систолическое давление снизилось в среднем на 7 мм ртутного столба.
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