Песков: Путин предельно аккуратен в вопросе "куда может прилететь" западным странам

На Западе продолжаются дискуссии о снятии запрета на использование Украиной оружия большой дальности для нанесения ударов вглубь России Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин с аккуратностью относится к предложениям нанести превентивный ядерный удар по странам НАТО, сообщает РИА Новости.