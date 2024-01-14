Юмористка Кравец пошутила над браком Топалова и Тодоренко в шоу "Конфетка"

Юмористка Марина Кравец подшутила над телеведущей Региной Тодоренко в шоу "Конфетка". Члены жюри и ведущие "Конфетки" решили ознакомиться с песней Динара Шакирзянова "Береги любовь", прежде чем оценить ее перепевку.