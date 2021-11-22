Спорт Уик-Энд

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С Дзюбой или без него? В каком сочетании линии атаки «Зенита» предпочтительнее выглядит Азмун?

С Дзюбой или без него? В каком сочетании линии атаки «Зенита» предпочтительнее выглядит Азмун?

Свой взгляд на особенности взаимодействия в линии нападения «Зенита» Артема Дзюбы и Сердара Азмуна в интервью «Спорт уик-энду» высказал известный футбольный специалист Валерий Непомнящий.

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