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Авдеевка! Массированные удары, работа по СНТ и серым зонам, где ведется наступление и где уже прорыв

Авдеевка! Массированные удары, работа по СНТ и серым зонам, где ведется наступление и где уже прорыв

Источник говорит о прорыве со стороны Каменки. Основной упор сейчас идет на работу артиллерии и авиации – практикуются массированные удары.

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