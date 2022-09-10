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Россия, Азербайджан и Иран подписали трёхстороннее соглашение о развитии транспортного коридора «Север – Юг»

Россия, Азербайджан и Иран подписали трёхстороннее соглашение о развитии транспортного коридора «Север – Юг»

Россия, Азербайджан и Иран подписали трёхстороннее соглашение о развитии транспортного коридора «Север – Юг» ▪️Россия, Азербайджан и Иран будут совместно развивать проект международного транспортного коридора «Север – Юг» ▪️Подписи под соответствующим соглашением поставили Вице-премьер России Александр Новак, Вице-премьер Азербайджанской Республики Шахин Мустафаев и Министр дорог и городского развития Ирана Рустам Гасеми ▪️Проект «Север – Юг» почти в 2 раза сократит сроки доставки товаров из Азиатско-Тихоокеанского региона в Европу.

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