Россия, Азербайджан и Иран подписали трёхстороннее соглашение о развитии транспортного коридора «Север – Юг» ▪️Россия, Азербайджан и Иран будут совместно развивать проект международного транспортного коридора «Север – Юг» ▪️Подписи под соответствующим соглашением поставили Вице-премьер России Александр Новак, Вице-премьер Азербайджанской Республики Шахин Мустафаев и Министр дорог и городского развития Ирана Рустам Гасеми ▪️Проект «Север – Юг» почти в 2 раза сократит сроки доставки товаров из Азиатско-Тихоокеанского региона в Европу.