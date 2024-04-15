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Пеп Гвардиола: «С «Реалом» трудно. Я хочу, чтобы «Этихад» был полон, ни одного пустого места. Не будет ни одной минуты, когда бы мы не знали, что делать»

В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Мадрид» дома сыграл с «Сити» вничью (3:3). «Против «Реала» играть трудно, но давайте попробуем сделать это вместе с нашими болельщиками.

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