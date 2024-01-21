«Бостон» забросил 9 шайб за матч во 2-й раз в XXI веке

Сегодня «Брюинс» разгромили «Монреаль» (9:4) в регулярном чемпионате НХЛ. Ранее клубу только раз удавалось забросить 9 шайб за матч в текущем столетии – это произошло в январе 2012 года в матче регулярки против «Калгари» (9:0).