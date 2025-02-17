Эндокринолог: родители полных детей тоже имеют лишний вес

Зачастую ожирение — семейная проблема. Работать над её решением стоит вместе с психологом, сообщила в эфире радиостанции «Говорит Москва» детский эндокринолог высшей квалификационной категории Ирина Рыбкина.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии