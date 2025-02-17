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Эндокринолог: родители полных детей тоже имеют лишний вес

Эндокринолог: родители полных детей тоже имеют лишний вес

Зачастую ожирение — семейная проблема. Работать над её решением стоит вместе с психологом, сообщила в эфире радиостанции «Говорит Москва» детский эндокринолог высшей квалификационной категории Ирина Рыбкина.

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