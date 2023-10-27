ЦАХАЛ: в секторе Газа удерживаются не менее 229 заложников

Число заложников, удерживаемых в секторе Газа, составляет не менее 229. Такую информацию сообщил официальный представитель израильской Армии обороны (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари во время брифинга в пятницу, 27 октября.
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