Владика почти с младенчества воспитывала мачеха. Мама очень рано ушла. К сожалению, отца тоже совсем скоро не стало.
Вильям
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Владика почти с младенчества воспитывала мачеха. Мама очень рано ушла. К сожалению, отца тоже совсем скоро не стало.
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